Отмечено, что потребители будут предупреждены о намерении отключения электричества не менее 10 рабочих дней.

В начале февраля компания-поставщик электроэнергии Yasno приступила к проведению отключений света для должников. Приоритетом является отключение наиболее злостных неплательщиков, имеющих наивысшую сумму и старейшие долги. Об этом сообщили в самой компании, передает "Минфин" .

Отмечено, что потребители будут предупреждены о намерении отключения не менее 10 рабочих дней. Компания обязалась отправлять письменное уведомление, в котором будет указано основание для отключения, сумма задолженности по договору и период, на который начислен долг.

После получения официального уведомления об отключении должнику предоставляется 10 дней в оплату задолженности. Если долг будет погашен, электроснабжение не будет прекращено. Удобство клиентов заключается в возможности уплаты долга через сайт или приложение поставщика, даже если потребитель не находится в Украине.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко указал, что отключение будет касаться преимущественно должников с наибольшей и древнейшей задолженностью. Критерии выбора должников включают в себя величину долга и продолжительность задолженности, и компания стремится общаться с должниками для нахождения решения ситуации.

Важно отметить, что возобновление услуги электроснабжения возможно только после полной оплаты долга и пени.

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