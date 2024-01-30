Можна значно заощадити на оплаті рахунку по тарифам за електроенергію – понад 260 грн.

В Міністерстві енергетики заявляють, що в найближчий період намірів підвищувати тарифи на електроенергію для побутових споживачів (тобто для житлових будинків та квартир) немає. Про це повідомив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.

Ця ситуація протримається, принаймні, до завершення опалювального сезону, включаючи лютень. Таким чином, вартість електроенергії за лютий буде становити 2,64 грн за кіловат-годину, і це розцінювання залишиться незмінним без врахування обсягу споживаної електроенергії.

Протягом опалювального сезону 2023/24 планів щодо підвищення тарифів для населення не передбачається. Таким чином, за споживання, наприклад, 300 кВт*год, сума платежів громадян за лютий залишиться на рівні 792 грн.

Однак можна значно зекономити на оплаті рахунку за електроенергію - понад 260 грн. Це можливо легально і без порушень. Для цього досить звернутися до постачальника електроенергії та встановити двотарифний лічильник "день-ніч" - і за спожиту вночі електроенергію потрібно буде платити вдвічі менше.

Суть полягає в тому, що такі лічильники мають два режими обліку в залежності від часу доби:

ніч (з 23:00 до 7:00), яка оплачується за тарифом удвічі нижчим за звичайний - 1,32 грн/кВт*год;

день, коли вартість електроенергії залишається на звичайному рівні.

Отже, за один місяць можна економити понад 260 грн. Окупність двозонного лічильника при ціні 3000 грн для такого споживання становитиме близько року, після чого розпочнеться чиста економія.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.