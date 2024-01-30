Можно значительно сэкономить на оплате счета по тарифам за электроэнергию – более 260 грн.

В Министерстве энергетики заявляют, что в ближайшее время намерений повышать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (т.е. для жилых домов и квартир) нет. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

Эта ситуация продержится по крайней мере до завершения отопительного сезона, включая февраль. Таким образом стоимость электроэнергии за февраль будет составлять 2,64 грн за киловатт-час, и это расценивание останется неизменным без учета объема потребляемой электроэнергии.

В течение отопительного сезона 2023/24 планов повышения тарифов для населения не предусматривается. Таким образом, при потреблении, например, 300 кВт*ч, сумма платежей граждан за февраль останется на уровне 792 грн.

Однако можно значительно сэкономить на оплате счета за электроэнергию – более 260 грн. Это может быть легально и без нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику электроэнергии и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленную ночью электроэнергию нужно будет платить вдвое меньше.

Суть заключается в том, что такие счетчики имеют два режима учета в зависимости от времени:

ночь (с 23:00 до 7:00), которая оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного - 1,32 грн/кВт*ч;

день, когда стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

Следовательно, за один месяц можно экономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика при цене 3000 грн для такого потребления составит около года, после чего начнется чистая экономия.

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