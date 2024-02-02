Уже сейчас задолженности украинцев за электроэнергию превышает 20 миллиардов гривен.

Начиная с начала полномасштабного вторжения украинцам не прекращали поставки электроэнергии. Однако сейчас эта практика будет внедрена с целью побуждения потребителей к погашению долгов. Об этом рассказал эксперт по энергетике Андрей Прокоп.

По информации эксперта по энергетике Андрея Прокипа, сумма задолженности украинцев за электроэнергию превышает 20 миллиардов гривен. В частности, в Киеве и Черновицкой области долги составляют более 1 миллиарда гривен.

Эта сумма значительна для поставщиков, и она могла бы быть использована для улучшения инфраструктуры предприятий. По данным на октябрь 2023 года, сумма долга уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 11 миллиардов гривен.

В связи с ростом украинской экономики в прошлом году уменьшаются возможности для донорской помощи энергетическим предприятиям.

Поставщики электроэнергии сейчас имеют долг в размере более 40 миллиардов гривен, что создает кризис ликвидности и влияет на стабильность электроснабжения.

Согласно принятому решению, если долг превысит 3 тысяч гривен и существует в течение 2 месяцев, поставщики могут отключить свет домохозяйствам. Граждане, чтобы избежать этого, могут обратиться в ответственные органы для оформления субсидии.

Небытовым потребителям пока не будет отключена электроэнергия за долги. Однако представители "Укрэнерго" настаивают на пересмотре списка таких предприятий.

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