Украинцам отключают электроэнергию, появилось важное разъяснение, у кого может исчезнуть свет и что делать в таком случае.

Мораторий на отключение света в Украине отменен. Речь идет об исчезновении электроэнергии в тех домах, где есть долги.

В Yasno сделали важное разъяснение, как можно возобновить электроснабжение, если его отключили за долги.

Как уверяют в Yasno, есть несколько шагов, которые помогут вернуть свет после его отключения за долги.

Итак, прежде всего необходимо оплатить задолженность в полном объеме. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисами YASNO или партнёрскими каналами.

Далее необходимо послать поставщику заявление и квитанцию ​​об оплате.

«Заявление можно скачать на сайте YASNO, квитанцию ​​– отсканировать или сфотографировать», – объясняют в Yasno, уточняя также, что отправить заявление и квитанцию ​​можно в чате viber или telegram или же в личные сообщения на странице YASNO в Facebook.

При этом люди призывают обязательно указывать контакт для связи.

И последний, третий шаг – оплата счета за услуги по отключению и подключению.

«Мы пошлем счет, но заметьте: реквизиты на нем отличаются от тех, на которые вы обычно платите за свет. Не промахнитесь. Квитанцию ​​об оплате отправьте обратно на почту, откуда поступил счет», - сообщил директор Yasno Сергей Коваленко.

В дальнейшем Yasno уведомит ОСР об оплате и в ближайшее время поставки света потребителю возобновят.

Коваленко также уточнил, сколько потребителей уже отрезано от электроэнергии за долги. По его словам, их немного? ведь главная цель не отключить, а сделать так, чтобы долг был уплачен.

«Пытаемся коммуникациями побуждать в большинстве случаев», – пояснил Коваленко.

Также директор Yasno ответил на вопрос, что считается долгом.

«Долг начисляется через месяц потребления. Сколько дается времени для оплаты долга? Месяц-три? Зависит ли это от суммы долга? Если оплатить не до 20-го числа, а скажем 27-го, это основание для отключения?», - уточнила женщина на странице Коваленко в Facebook.

«Долг – это когда вы не уплатили вовремя», – отреагировал Сергей Коваленко на вопрос.

Последние новости Украины:

На грани блэкаута: вводятся графики отключений, что нужно знать.

"Нафтогаз" аннулирует начисления: кому ждать обновленные платежки.

Кроме того, сообщалось, что в "Нафтогаз" сделали новое заявление по поводу счетов.