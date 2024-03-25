ДТЭК обнародовал новое заявление о последствиях новой атаки и к чему готовиться потребителям.

Согласно срочному заявлению ДТЭК, ночью враг повредил один из высоковольтных энергообъектов НЭК Укрэнерго. Поэтому без света остались жители Пересыпского района Одессы.

«Энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения», – предупредили в ДТЭК.

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня не будет работать в Одессе электротранспорт, также ограничено потребление промышленности.

В ДТЭК также призывают разумно потреблять электроэнергию.

В свою очередь, в Укрэнерго подчеркнули, что враг продолжает прицельно бить по энергетической инфраструктуре. Ночью российские БПЛА атаковали две подстанции в южном регионе.

Ранее в Укрэнерго назвали сроки возможного улучшения ситуации в Харькове.

"В Харькове самая тяжелая ситуация. У нас есть три опции, каким образом можно увеличить подачу электричества, мы по этим путям идем параллельно", - сказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, «в конце следующей недели или дней через восемь-девять удастся существенно улучшить ситуацию».

Также Кудрицкий подчеркнул, что Одесса, Хмельницкий, Кривой Рог – это регионы, где необходимо бережно относиться к потреблению электроэнергии.

«Нам нужно будет несколько дней для ликвидации последствий российских атак, чтобы включить оборудование, которое было повреждено во время атак и, соответственно, обеспечить надежность потребления в этих регионах», – сообщал председатель НЭК "Укрэнерго".

Последние новости Украины:

Странные начисления и долги: у "Нафтогаза" заявили, откуда на самом деле берутся цифры в платежках.

Свет уже отрезают: в Yasno сказали, кому приготовиться к проблемам и что делать дальше.

На грани блэкаута: вводятся графики отключений, что нужно знать.