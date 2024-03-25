В «Дія» готовятся к очередным изменениям, которые касаются многих украинцев и станут еще одним инструментом, который заставит врага ответить за все преступления против Украины и ее народа.

В Дія можно будет подать заявление о поврежденном жилье в международный Реестр убытков, пишет Politeka.net.

Согласно новому сообщению в «Дія», будет старт крупнейшего обмена данных между Украиной и Евросоюзом, подписано соглашение о сотрудничестве с международным Реестром убытков, который базируется в Гааге.

Итак, как уверяют в «Дія», скоро каждый украинец, чье жилье пострадало, сможет подать заявление в Реестр за несколько кликов.

"Это нужно, чтобы зафиксировать реальные масштабы ущерба от российской агрессии и запустить санкционный механизм", - пояснили в "Дія".

Также в Дія объяснили, как именно это будет работать. Так, на первом этапе можно будет послать заявления о поврежденном или уничтоженном жилье.

«Важно, что на такое жилье должен быть Акт об обследовании от местных властей», - подчеркивают «Действие».

В будущем в Реестре можно будет фиксировать разные категории убытков от агрессии РФ. Пострадавшие смогут подать заявления о: вреде жизни и здоровью, вынужденном перемещении (в Украине и за границу), пытках и других повреждениях и убытках.

«На следующих этапах юридические лица и государство также смогут податься. Речь идет об убытках бизнеса, критической инфраструктуре и тому подобное», - объяснили в «Дія».

Отметим, что Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины более чем на 155 миллиардов долларов

Больше всего понес убытки жилищный фонд. Только на январь 2024 года повреждено или уничтожено более 250 тысяч зданий.

Количество разрушенного жилья украинцев растет каждый день.

Среди регионов, где зафиксировано больше разрушенных жилых зданий, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Черниговская и Херсонская области. Добавим, что от сокрушительных атак врага в последние недели также страдает Сумская область.

Там, из прифронтовых сел, идет принудительная эвакуация детей.

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