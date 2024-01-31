Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут та її старша донька Злата Мітчелл повідомили, що в їхній родині сталася трагедія.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram відома телеведуча Ольга Фреймут поділилася з українцями трагічною звісткою.

Ольга Фреймут повідомила, що помер її дідусь Микола по татовій лінії.

"Дідусь Микола. Сьогодні його не стало...", – написала Ольга Фреймут та поділилася яскравою світлиною, на якій вона разом із дідусем позувала в автентичних українських вбраннях.

Це знакове фото. У 2019 році, коли дідусеві було 90 років, Ольга Фреймут разом із ним зʼявилася на сторінках журналу Harpers Bazaar. Також цей кадр став однією з ілюстрацій до книги "Бойківське весілля", яку видала Фреймут.

"Мені вдалося запросити навіть моїх бабусю і діда по татовій лінії. Їм майже по 90 років. Було мило до сліз дивитися на свою бабусю із хайлайтерами на щічках, вперше в житті", – розповідала тоді Ольга Фреймут.

Старша донька Ольги Фреймут 17-річна Злата Мітчелл, яка переїхала жити до США, також вшанувала памʼять прадідуся на своїй сторінці в Instagram. Дівчина зробила репост публікації мами та додала розбите серденько.

Напередодні Ольга Фреймут звернулася до українців із пропозицією роботи. У її видавництві зʼявилася вакансія менеджера з продажу книг. У коментарях підписники відзначили, що ведуча висунула забагато вимог, як для 3-4 людей, але при цьому нічого не сказала про оплату.

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