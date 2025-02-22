Мошенники получают полный контроль над ее аккаунтом, что дает много возможностей.

Мошенники придумали новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды активации, чтобы похитить их аккаунты, сообщает Politeka.net.

Об этом предупреждают фактчекеры проекта BRAMA. Во избежание мошенничества никогда не сообщайте посторонним свои коды подтверждения, блокируйте подозрительные контакты и активируйте усиленные настройки конфиденциальности.

Мошенники маскируются под представителей банков, мобильных операторов или онлайн-сервисов. Мошенники посылают сообщения или звонят, уверяя, что для подтверждения регистрации или активации услуги необходимо ввести SMS-код. На самом деле, этот код используется для авторизации аккаунта Viber на чужом устройстве.

Как подчеркивает Политека, если жертва передает код, мошенники получают полный контроль над ее аккаунтом, что дает им возможность:

общаться от имени пользователя, распространяя мошеннические схемы;

просматривать личные сообщения, что может привести к утечке конфиденциальной информации;

шантажировать жертву или ее контакты, требуя выкуп за возврат доступа;

изменить настройки аккаунта, сделав его недоступным для владельца.

Что делать, если ваш аккаунт сломали

Убедитесь, что аккаунт вышел из устройства – если вы автоматически выбросили из Viber, это означает, что его активировали на другом телефоне.

Попытайтесь повторно активировать аккаунт – если у вас есть доступ к номеру, введите новый SMS-код и восстановите контроль.

Предупредите друзей и знакомых об изломе, ведь мошенники могут писать им от вашего имени.

Обратитесь в службу поддержки Viber, если самостоятельно вернуть доступ не удалось.

Будьте осторожны и не разглашайте никому свои личные данные!

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