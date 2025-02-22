Мошенники придумали новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды активации, чтобы похитить их аккаунты, сообщает Politeka.net.
Об этом предупреждают фактчекеры проекта BRAMA. Во избежание мошенничества никогда не сообщайте посторонним свои коды подтверждения, блокируйте подозрительные контакты и активируйте усиленные настройки конфиденциальности.
Мошенники маскируются под представителей банков, мобильных операторов или онлайн-сервисов. Мошенники посылают сообщения или звонят, уверяя, что для подтверждения регистрации или активации услуги необходимо ввести SMS-код. На самом деле, этот код используется для авторизации аккаунта Viber на чужом устройстве.
Как подчеркивает Политека, если жертва передает код, мошенники получают полный контроль над ее аккаунтом, что дает им возможность:
- общаться от имени пользователя, распространяя мошеннические схемы;
- просматривать личные сообщения, что может привести к утечке конфиденциальной информации;
- шантажировать жертву или ее контакты, требуя выкуп за возврат доступа;
- изменить настройки аккаунта, сделав его недоступным для владельца.
Что делать, если ваш аккаунт сломали
- Убедитесь, что аккаунт вышел из устройства – если вы автоматически выбросили из Viber, это означает, что его активировали на другом телефоне.
- Попытайтесь повторно активировать аккаунт – если у вас есть доступ к номеру, введите новый SMS-код и восстановите контроль.
- Предупредите друзей и знакомых об изломе, ведь мошенники могут писать им от вашего имени.
- Обратитесь в службу поддержки Viber, если самостоятельно вернуть доступ не удалось.
Будьте осторожны и не разглашайте никому свои личные данные!
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