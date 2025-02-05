В Украине тарифы на ряд коммунальных услуг остаются неизменными, по крайней мере, до завершения отопительного сезона, однако часть украинцев получают странные письма.

Украинцы начали массово получать письма с требованиями подписать договоры или оплатить счета якобы от «Газораспределительных сетей Украины».

Об этом предупредили в «Газсетях».

На самом деле это мошенническая рассылка, целью которой является получение личных данных граждан, включая доступ к их банковским счетам.

Мошенники посылают фейковые счета и договоры на электронные почты потребителей природного газа. Письма содержат ссылку, на которую якобы нужно перейти для подписания договора или уплаты счета за распределение газа. Однако эти ссылки являются фишинговыми, и переход по ним позволяет преступникам получить доступ к персональным данным, в частности, банковским счетам.

«Газсети» советуют обращать внимание на адрес отправителя. Официальная электронная почта компании – это office@grmu.com.ua и другие ящики, оканчивающиеся на @grmu.com.ua. Все остальные адреса являются фейковыми.

Напомним, что в Украине тарифы на ряд коммунальных услуг остаются неизменными, по крайней мере, до завершения отопительного сезона весной 2025 года. В частности, цены на газ для населения остаются на текущем уровне в феврале 2025г.

Клиенты "Нефтегаза" (98% бытовых потребителей) продолжат получать газ по цене 7,96 грн за кубометр. Согласно социальным нормам, за газ как товар в феврале придется уплатить не больше 80 грн.

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