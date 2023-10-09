Телеведуча Оля Фреймут вирішила торкнутися важливої ​​теми, звернувшись до українців. Зірка це зробила у сторіс Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Тенденцією стають розлучення, війна вбиває і любов. Відразу скажу - це не автобіографічне. Але я щоразу, коли бачу закохану пару безпритульних, милуюсь ними - бо коли любов справжня, то хоч хліб з водою, милий з тобою. Бережіть своє кохання" , – написала Оля Фреймут у публікації.

Варто зазначити, Оля Фреймут – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де нещодавно розповіла про лайки.

"Материтися, чи ні? Я дуже боюся нічок у Києві, лякаюся проспати на сполох, бо малі діти - і сама затята фанатка життя. Тоді заходжу на форуми телеграм-каналів і бачу там суцільні матюки. І хоч сама володію такою лексикою, застосовую її як ліки, коли, наприклад, на мене по зустрічній хтось їде, або виливаю окріп на пальці... Вчені ж довели, що матюки в побуті вгамовують фізичний біль. Отже, етикет вивчала професійно. Дозвольте поділитися знаннями", - написала Оля.

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