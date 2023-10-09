Телеведущая Оля Фреймут решила затронуть важную тему, обратившись к украинцам. Звезда это сделала в сторис Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Тенденцией стают разводы, война убивает и любовь. Сразу скажу - это не автобиографическое. Но я каждый раз, когда вижу влюбленную пару бездомных, любуюсь ними - ибо когда любовь настоящая, то хоть хлеб с водой, милый с тобой. Берегите свою любовь", - написала Оля Фреймут в публикации.

Стоит отметить, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где недавно рассказала о ругательствах.

"Материться, или нет? Я очень боюсь ночек в Киеве, пугаюсь проспать тревогу, потому что малые дети - и сама ярая фанатка жизни. Тогда захожу на форумы телеграмм-каналов и вижу там сплошные матерные слова. И хоть сама владею такой лексикой, применяю ее как лекарство, когда, например, на меня по встречной кто-то едет, или выливаю кипяток на пальцы... Ученые же доказали, что матерные слова в быту унимают физическую боль. Следовательно, этикет изучала профессионально. Позвольте поделиться знаниями", - написала Оля.

Последние новости Украины:

Напомним, Ольга Фреймут вляпалась в новый скандал: что возмутило украинцев, Слава Демин рассказал подробности

А еще Politeka сообщала, что Фреймут выкатила новую лекцию по этикету и взбесила украинцев

Также Politeka писала, что дочь Ольги Фреймут огорошила кадрами из Калифорнии, украинцы в бешенстве