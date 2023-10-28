На війні проти російських окупантів загинув учасник українського гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар, який після початку повномасштабного вторгнення став на захист України.
Про трагедію повідомили на сторінці гурту "Серцевий Напад" у Facebook.
"Від російської агресії загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл :((( Всі, хто з ним знайомий - знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим! Дякуємо, Мішка, за весь твій вклад в розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою… нереальна втрата, з якою прийдеться жити… Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою!", — написали учасники гурту.
Михайло «Майкл» Балахтар, його рідний брат Василь «Бейс» Балахтар та двоюрідний брат Дмитро «Мітрій» Рябий створили гурт «Серцевий напад» у 2004 році в місті Чернівці. Музиканти випустили три студійні альбоми.
Друзі та шанувальники творчоті Михайла у коментарях висловлюють свої співчуття:
"Міша, ми тебе ніколи не забудемо. Ти частина нашого життя. Ти завжди будеш в наших серцях. Ми тебе дуже любимо. Ми так надіялись, що все буде добре";
"Мішаня один із самих світлих і добрих друзів, з яким я був знайомий. Це велика втрата для нас...";
"Вічна та Світла Пам'ять Герою України, дякую тобі за все і низький уклін тобі".
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