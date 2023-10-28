На войне против российских оккупантов погиб участник украинской группы "Серцевий Напад" Михаил Балахтар, который после начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины.

О трагедии сообщили на странице группы "Серцевий Напад" в Facebook.

"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл :((( Все, кто с ним знаком - знают, каким он был добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным! Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие) украинского панк-рока! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой... нереальная потеря, с которой придется жить... Покойся с миром, Мишань! Слава Герою!", - написали участники группы.

Михаил "Майкл" Балахтар, его родной брат Василий "Бейс" Балахтар и двоюродный брат Дмитрий "Митрий" Рябой создал группу "Серцевий Напад" в 2004 году в городе Черновцы. Музыканты выпустили три студийных альбома.

Друзья и поклонники творчества Михаила в комментариях выражают свои соболезнования:

"Миша, мы тебя никогда не забудем. Ты часть нашей жизни. Ты всегда будешь в наших сердцах. Мы тебя очень любим. Мы так надеялись, что все будет хорошо";

"Мишка один из самых светлых и добрых друзей, с которым я был знаком. Это большая потеря для нас...";

"Вечная и Светлая Память Герою Украины, спасибо тебе за все и низкий поклон тебе".

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