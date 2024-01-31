Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее старшая дочь Злата Митчелл сообщили, что в их семье произошла трагедия.

На своей странице в Instagram известная телеведущая Ольга Фреймут поделилась с украинцами трагическим известием.

Ольга Фреймут сообщила, что умер ее дедушка Николай по отцу.

"Дедушка Николай. Сегодня его не стало...", - написала Ольга Фреймут и поделилась яркой фотографией, на которой она вместе с дедушкой позировала в аутентичных украинских нарядах.

Это знаковое фото. В 2019 году, когда дедушке было 90 лет, Ольга Фреймут вместе с ним появилась на страницах журнала Harpers Bazaar. Также этот кадр стал одной из иллюстраций к книге "Бойковская свадьба", которую издала Фреймут.

"Мне удалось пригласить даже моих бабушку и деда по папиной линии. Им почти по 90 лет. Было мило до слез смотреть на свою бабушку с хайлайтерами на щечках, впервые в жизни", – рассказывала тогда Ольга Фреймут.

Старшая дочь Ольги Фреймут 17-летняя Злата Митчелл, переехавшая жить в США, также почтила память прадеда на своей странице в Instagram. Девушка сделала репост публикации мамы и добавила разбитое сердце.

Накануне Ольга Фреймут обратилась к украинцам с предложением работы. В ее издательстве появилась вакансия менеджера по продажам книг. В комментариях подписчики отметили, что ведущая озвучила слишком много требований, как для 3-4 человек, но при этом ничего не сказала об оплате.

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