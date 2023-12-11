На фронті загинув актор і режисер Андрій Павленко, якій із перший днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ та пішов захищати Україну від російських окупантів. Про трагедію повідомила дружина героя, акторка Дарія Орєхова.

"Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія", – написала Дарія Орєхова у себе в Facebook.

Колеги Андрія Павленка також вшановують памʼять загиблого героя:

"Актор. Колега. Подвійний. Він не був навченим "військовим", проте був воїном. Воювати вчився на війні, як і більшість з нас. Він - боронитель землі від мерзенних сусідів. Біль. Знову біль. Кожного дня. Відпочивай, друже...", – написав актор і військвослужбовець Павло Алдошин.

"Що це робиться? Війна не щадить нікого. Світла памʼять Андрію", – пише акторка Ганна Саліванчук.

"Друзі... вчора пішов від нас у засвіти Андрій Павленко. Друг, талановитий актор, режисер-документаліст, військовослужбовець Збройних Сил України, люблячий батько та справжній патріот України. Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав", – написав актор Олесь Каціон.

Андрій Павленко знімався в таких стрічках, як "Лист очікування", "Сашка", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Жіночий лікар", "Ментовські війни", "Поганий хороший коп", "Нитки долі", "Дорога додому", "1941" та інших. У актора залишилося двоє дітей.

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