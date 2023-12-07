СпівачкаОля Цибульська, кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, розповіла, як їй знадобилася допомога. Про це зірка поділилася у програмі "Чат дівчат".

"Коли розпочалася повномасштабна війна, коли я пережила важку депресію, коли я зрозуміла, що не можу прийти до адекватного стану. Я не відчувала взагалі нічого, мені не було радісно, ​​я була схожа на тінь, на амебу чи стіл, але точно не на людину”, - розповіла Оля в ефірі.

Саме тоді зірка вирішила звернутися до психолога та розповісти, що в неї немає жодних емоцій і такий стан для неї дискомфортний. Артистка зізналася, що вона боялася йти до фахівця, переживаючи про те, що всі дізнаються про її проблеми. І перший досвід виявився жахливим, адже замість кваліфікованої допомоги в Олі почали запитувати секрети зірок.

"Я прийшла до іншого психолога і ми з нею спілкувалися. І я їй дуже вдячна, вважаю її професіоналом, оскільки вона в якийсь момент сказала, що психолог тут не допоможе, вам потрібен психіатр», - зізналася Цибульська, зазначивши, що її психологічні проблеми могли лише вилікувати препаратами.

"Я опинилася в кабінеті психіатра і це було дуже стрьомно. Вона дала кілька тестів і як лікар грає в казки, вона постійно дає різні ситуації та слухає, як ти на них реагуєш, постійно щось записуючи”, - додала Оля та розповіла, що отримала необхідний рецепт, а після цього в аптеці фармацевт здивувалася Коли побачила її і дізналася, що їй потрібна така допомога.

Артистка додала, що після курсу лікування допомогу психіатра їй уже не потрібна була. Та пояснила, як після цього зав'язати із прийомом препарату і все вийшло, хоч це був дуже важкий курс ліків.

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