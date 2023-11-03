Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала об атаке на себя, поделившись с украинцами.

Кума Дзидзьо Оля Цибульская обратилась к украинцам, рассказав об атаках на себя. Звезда записала обращение в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Привет люди, ситуация с ботами на моей страничке не заканчивается - они несутся. Кому-то это было очень удобно и кто-то не пожалел денег и времени. И я сразу переживала, думала, черт побери, я не смогу к вам достучаться, они испортят всю статистику, они трепают мне нервы, а потом угадаете, что я сделала? Угадаете, что я сделала? Правильно забила большой болт", - рассказала Оля Цибульская.

Стоит отметить, Оля Цибульская - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря еще первой "Фабрике звезд". Там артистка смогла дойти до финала и победить на проекте. А недавно звезда решила выяснить, кто для украинцев привлекательный.

"Напиши, кто для тебя соблазнительный и почему? Красота – очень абстрактное понятие.

То, что красиво у 18, совсем не цепляет в 37. То, что важно в 37, по-видимому, вернется другой стороной в 70. Знаю одно – люди, наполненные смыслами, максимально красивы и соблазнительны в любом возрасте. Магнитом тянет к тем, кто знает ответ на извечный человеческий вопрос: "Чтобы что?", - отметила знаменитость, обращаясь к украинцам.

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