Певица Оля Цибульская, кума Дзидзьо, рассказала, куда пропала и почему ее потеряли фанаты.

Певица Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, рассказала, куда исчезла с радаров. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Добрый вечер, надеюсь, у вас все хорошо. Ибо что-то ни одного сториса, ни картинки. Ни тут, ни в Фейсбуке, скучаю, целую", - написал фанат.

"Куда пропала Оля Цибульская?", - анонсировала ответ звезда в своем сторис.

"Не дождетесь, я тут, мы снимаем клип на песню "Цветы", - ответила Оля в следующем сторис.

"Люди, спасибо вам за десятки сообщений "Оля, мне без вас скучно" и мне без вас скучно, сложно было писать после событий со 128-й бригадой", - сообщила Оля Цибульская в сторис.

Стоит отметить, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря талант-шоу "Фабрика звезд". Артистка еще в самом первом сезоне, который проходил в 2007 году, победила на проекте. Также Оля является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, с которым вместе крестила ребенка подруги.

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Цибульская активно начала освещать происходящее в своих социальных сетях, а также бороться за украинский сегмент музыки в чартах.

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