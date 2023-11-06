Кума Дзидзьо Оля Цибульская решила рассказать о своих комплексах. Звезда поделилась откровением в программе "Чат девчат" на канале "Люкс ФМ".

"Девчата мне говорили, что меня не возьмут, потому что у меня нет груди, в тусовке говорили. То есть были какие-то стандарты красоты, которые транслировались, что у тебя должна была быть грудь. И ты смотришь, ну как, у всех есть, а у меня нет", - рассказала Цибульская.

Стоит отметить, Оля Цибульская - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря еще первому сезону "Фабрики звезд", на котором ей удалось победить. Также артистка стала кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, с которым вместе крестила ребенка подруги.

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Оля Цибульская занялась активной поддержкой Украины, освещая происходящее в своем Инстаграм. А на днях артистка решила поговорить о временах года, обратившись к украинцам с важным вопросом.

"Какое время года твоя любимая и почему: осень, зима, весна или лето? Осень часто ассоциируют с «осенней депрессией». Я не страдаю ею долго", - написала Оля Цибульская, поделившись красочным видео в своих социальных сетях.

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