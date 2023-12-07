Певица Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, рассказала, как ей понадобилась помощь. Об этом звезда поделилась в программе "Чат девчат".

"Когда началась полномасштабная война, когда я пережила тяжелую депрессию, когда я поняла, что не могу прийти в адекватное состояние. Я не чувствовала вообще ничего, мне не было радостно, я была похожа на тень, на амебу или стол, но точно не на человека", - рассказала Оля в эфире.

Именно тогда звезда решила обратиться к психологу и рассказать, что у нее нет никаких эмоций и такое состояние для нее дискомфортное. Артистка призналась, что она боялась идти к специалисту переживая о том, что все узнают ее проблемы. И первый опыт оказался ужасным, ведь вместо квалифицированной помощи у Оли начали спрашивать секреты звезд.

"Я пришла к другому психологу и мы с ней общались. И я ей очень благодарна, считаю ее профессионалом, так как она в какой-то момент сказала, что психолог тут не поможет, вам нужен психиатр", - призналась Цибульская, отметив, что ее психологические проблемы могли только вылечить препаратами.

"Я оказалась в кабинете психиатра и это было очень стремно. Она дала несколько тестов и как врач играется в сказки, она постоянно дает разные ситуации и слушает, как ты на них реагируешь, постоянно что-то записывая", - добавила Оля и рассказала, что получила необходимый рецепт, а после этого в аптеке фармацевт удивилась, когда увидела ее и узнала, что ей нужна такая помощь.

Артистка добавила, что после курса лечения помощь психиатра ей уже больше не нужна была. Та объяснила, как после этого завязать с приемом препарата и все получилось, хотя это был очень тяжелый курс лекарств.

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