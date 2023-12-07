Телеведуча Леся Нікітюк розповіла про подію, яка сталася, поки вона перебувала у залі.

Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, яке лихо з нею трапилося під час відвідування тренажерного залу. Зірка опублікувала це у нових сторіс Інстаграм.

"Поки я в залі, хтось дряпає мою машину", - написала Леся в публікації.

Після цього Нікітюк поділилася фотографією, де показала документ, який їй потрібно було заповнити в машині. Як виявилось, її машина постраждала.

"Тран-тран-тран, з таким звуком дряпали мені автомобіль. Але це нічого страшного, зараз поки мені оформляє поліція цей випадок, людина просто поїхала, але залишила свій номер, але кудись поспішала. Нічого страшного, я не ображаюся, у мене страховка є, але ця вся ця історія відбулася шостого грудня о 16,16", - розповіла Нікітюк і передала привіт винуватцю події на "Форд Фієста".

Варто зазначити, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення телеведуча зайнялася благодійністю та організувала "Прихисток" для біженців із зони бойових дій. А днями зірка привітала збройні сили України з їхнім професійним святом в Інстаграм.

"З Днем Збройних Сил України", - написала телеведуча лаконічно у публікації.

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