Телеведущая Леся Никитюк рассказала о происшествии, которое произошло, пока она находилась в зале.

Телеведущая Леся Никитюк рассказала, какая беда с ней приключилась во время посещения тренажерного зала. Звезда опубликовала это в новых сторис Инстаграм.

"Пока я в зале,, кто-то царапает мою машину", - написала Леся в публикации.

После этого Никитюк поделилась фотографией, где показала документ, который ей предстояло заполнить в машине. Как оказалось, ее машина пострадала.

"Тран-тран-тран, с таким звуком царапали мне автомобиль. Но это ничего страшного, сейчас пока мне оформляет полиция этот случай, человек просто поехал, но оставил свой номер, но куда-то спешил. Ничего страшного, я не обижаюсь, у меня страховка есть, но эта вся эта история произошла шестого декабря в 16,16", - рассказала Никитюк и передала привет виновнику происшествия на "Форд Фиеста".

Стоит отметить, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая, ставшая звездой "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения телеведущая занялась благотворительностью и организовала "Прихисток" для беженцев из зоны боевых действий. А на днях звезда поздравила вооруженные силы Украины с их профессиональным праздником в Инстаграм.

"С Днем Вооруженных Сил Украины", - написала телеведущая лаконично в публикации.

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