Телеведущая и блогер Леся Никитюк дала интересный совет, как добавить в популярное блюдо новый и яркий вкус.

Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм похвасталась, что у нее на ужин пирожки из картофеля.

«Пирожки с тушеной капустой из остатков картофельного пюре», - рассказала Леся Никитюк о блюде на своей тарелке.

Но это вкусное и популярное блюдо Леся Никитюк решила дополнить еще одним вкусом – трюфельной пастой.

По словам Леси Никитюк, по вкусу это просто бомба.

Также Никитюк разломила пополам один из пирожков, чтобы продемонстрировать, как много в нем вкусной и ароматной начинки.

Добавим, что один из главных секретов приготовления идеальных зраз кроется в картофеле. Вернее, в способе его приготовления.

Картошку для зраз нужно отварить в мундире и только потом из нее делать пюре. К тому же, в картофельную массу не следует добавлять молоко, а вот 2-3 ст. л муки не помешают – она "склеит" массу. Таким образом зразы получатся пышными и не будут разваливаться.

Трюфельная паста, которой Леся Никитюк дополнила это блюдо, это нежный пастообразный крем, при изготовлении которого используется черный трюфель – изысканный деликатесный гриб.

Трюфельная паста широко используется в кулинарии по всему миру. Трюфельная паста является готовым к употреблению продуктом как приправа для бутербродов и начинок для закусок, первых и вторых блюд, омлетов и т.д. Так, к трюфельной пасте прекрасно подойдут макароны, рис, овощи.

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