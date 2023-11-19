Павло Зібров розкрив свій фірмовий рецепт - гарбуз по-Зібровськи! Гарбузи, до речі, Павло Зібров вирощує сам.
Свою страву Павло Зібров готує на багатті, але у домашніх умовах можна, звичайно, на звичайній пательні.
«Щойно з города», - хизувався Павло Зібров гарбузом, вирощеним на своєму городі, перед співачкою М’ята, яка опублікувала відеорецепт.
Для приготування страви Гарбуз по-Зібровськи треба взяти гарбуз, сметану – 200 грм, корицю з цукром і соняшникову олію.
Можно замінити корицю на ваніль, а сметану на мед.
Розігріти поверхню для смаження надо так, щоб, як каже Павло Зібров, «аж шкварчало».
Гарбуз треба почистити від насіння і шкірки, і нарізати тонкими скибочками.
«Скибочки можуть бути тонше, більше – не грає ролі зовсім», зазначив Павло Зібров.
Наливаючи на пательню олію, Павло Зібров зазначив, що жалкувати її не слід і для цією страви треба побільше.
«В Африці смажать банани, а в Україні гарбузи», - пожартував Павло Зібров, викладаючи скибочки у розігріту на пательні олію.
Коментуючи хід приготування, Пало Зібров зазначив, що схоже на картоплю, але це буде десерт.
Доводимо гарбуз до рум’яної скоринки і можна діставати з олії. Щоб прибрати зайвий жир, застеляємо тарілку, на яку будемо викладати шматочки гарбуза, серветкою.
Далі робимо соус – висипаємо у сметану цукор з корицею. Перемішуємо. Нагадаємо, що Павло Зібров також радить скуштувати цю страву з медом.
«Виделкою не цікаво, просто руками беріть», - каже Павло Зібров, куштуючи свою таку просту і смачну страву.
Співачка М’ята у свою чергу розповіла, що навіть її син Матвій, який не любить гарбуз, почав їсти цю страву.
«Записуйте рецепт! Діти будуть у захваті», - зазначила артистка.
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