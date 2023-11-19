Певец и композитор Павел Зибров поделился рецептом вкуснейшего блюда, в который влюбляешься буквально с первого взгляда.

Павел Зибров раскрыл свою фирменную рецепт - тыкву по-Зибровски! Тыквы, кстати, Павел Зибров выращивает сам.

Свое блюдо Павел Зибров готовит на костре, но в домашних условиях, естественно, можно на обычной сковороде.

«Только что с города», - хвастался Павел Зибров тыквой, выращенной на своем огороде, перед певицей Мята, которая опубликовала видеорецепт.

Для приготовления блюда Тыква по-Зибровски нужно взять тыкву, сметану – 200 граммов, корицу с сахаром и подсолнечное масло.

Можно поменять корицу на ваниль, а сметану на мед.

Разогреть поверхность для жарки надо так, чтобы, как говорит Павел Зибров, «аж шкварчало».

Тыкву нужно почистить от семян и кожуры, и нарезать тонкими ломтиками.

«Ломтики могут быть тоньше, больше – не играет роли вовсе», отметил Павел Зибров.

Наливая на сковороду масло, Павел Зибров отметил, что жалеть его не следует и для этого блюда нужно побольше.

«В Африке жарят бананы, а в Украине тыквы», - пошутил Павел Зибров, выкладывая ломтики в разогретое на сковороде масло.

Комментируя ход приготовления, Пало Зибров отметил, что похоже на картошку, но это будет десерт.

Доводим тыкву до румяной корочки и можно доставать из растительного масла. Чтобы убрать лишний жир, застилаем тарелку, на которую будем выкладывать кусочки тыквы, салфеткой.

Далее делаем соус – высыпаем в сметану сахар с корицей. Перемешиваем. Напомним, что Павел Зибров также советует попробовать это блюдо с медом.

«Вилкой не интересно, просто руками берите», - говорит Павел Зибров, пробуя свое такое простое и вкусное блюдо.

Певица Мята в свою очередь рассказала, что даже ее сын Матвей, который не любит тыкву, начал есть это блюдо.

«Записывайте рецепт! Дети будут в восторге», - отметила артистка.

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