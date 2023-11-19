Павел Зибров раскрыл свою фирменную рецепт - тыкву по-Зибровски! Тыквы, кстати, Павел Зибров выращивает сам.
Свое блюдо Павел Зибров готовит на костре, но в домашних условиях, естественно, можно на обычной сковороде.
«Только что с города», - хвастался Павел Зибров тыквой, выращенной на своем огороде, перед певицей Мята, которая опубликовала видеорецепт.
Для приготовления блюда Тыква по-Зибровски нужно взять тыкву, сметану – 200 граммов, корицу с сахаром и подсолнечное масло.
Можно поменять корицу на ваниль, а сметану на мед.
Разогреть поверхность для жарки надо так, чтобы, как говорит Павел Зибров, «аж шкварчало».
Тыкву нужно почистить от семян и кожуры, и нарезать тонкими ломтиками.
«Ломтики могут быть тоньше, больше – не играет роли вовсе», отметил Павел Зибров.
Наливая на сковороду масло, Павел Зибров отметил, что жалеть его не следует и для этого блюда нужно побольше.
«В Африке жарят бананы, а в Украине тыквы», - пошутил Павел Зибров, выкладывая ломтики в разогретое на сковороде масло.
Комментируя ход приготовления, Пало Зибров отметил, что похоже на картошку, но это будет десерт.
Доводим тыкву до румяной корочки и можно доставать из растительного масла. Чтобы убрать лишний жир, застилаем тарелку, на которую будем выкладывать кусочки тыквы, салфеткой.
Далее делаем соус – высыпаем в сметану сахар с корицей. Перемешиваем. Напомним, что Павел Зибров также советует попробовать это блюдо с медом.
«Вилкой не интересно, просто руками берите», - говорит Павел Зибров, пробуя свое такое простое и вкусное блюдо.
Певица Мята в свою очередь рассказала, что даже ее сын Матвей, который не любит тыкву, начал есть это блюдо.
«Записывайте рецепт! Дети будут в восторге», - отметила артистка.
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