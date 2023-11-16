Рецепт цього пісного борщу від Ольги Сумської стане в нагоді особливо в ці дні Різдвяного посту.

Ольга Сумська поділилася рецептом пісного борщу, який виходить дуже смачним, на своїй сторінці в Інстаграм.

Готувати його простіше простого, а результат може перевершити усі очікування.

Отже, для приготування пісного борщу за рецептом Ольги Сумської необхідні такі інгредієнти: картопля – 1 шт, буряк – 2 шт, морква – 2шт, помідори у власному соку – 350 г., капуста – – ½ шт., одна цибулина, порей – 1 шт, кілька ложок оливкової олії, сіль та перець за смаком, базилік – свіжий чи сушений.

У першу чергу необхідно картоплю, моркву та цибулю порізати кубиками. Потім потерти буряк і пошанкувати капусту.

Далі картоплю, буряк, моркву та цибулю обсмажуємо на оливковій олії. Пересипаємо в каструлю і заливаємо окропом.

Додаємо до борщу цибулю порей і варимо близько 10 хвилин.

Потім необхідно додати капусту та помідори. Солимо, можна додати щіпку цукру та варимо 10-15 хвилин. Останній крок – додаємо перець, базилік, дві ложки олії та знімаємо з вогню.

Нагадаємо, 15 листопада розпочався Різдвяний пост . Закінчиться Різдвяний пост 24 грудня, оскільки святкуватимемо Різдво вже 25-го.

Раніше Різдвяний пост розпочинався 28 листопада і закінчувався 6 січня. Однак у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий юліанський календар дата святкування Різдва Христового змінилася. Змістились і дати Різдвяного посту.

Останні новини України:

Додайте один інгредієнт – Ілона Гвоздьова розповіла, чим замінити звичайну капусту у борщі.

Смачніше, ніж шарлотка – простий рецепт пирога від Тіни Кароль.

Виходять у всіх – дружина Григорія Решетніка дала перевірений рецепт млинців.