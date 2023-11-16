Рецепт этого постного борща от Ольги Сумской пригодится особенно в эти дни Рождественского поста.

Ольга Сумская поделилась рецептом постного борща, который получается очень вкусным, на своей странице в Инстаграм.

Готовить его проще простого, а результат может превзойти все ожидания. Итак, для приготовления постного борща по рецепту Ольги Сумской необходимы такие ингредиенты: картофель – 1 шт, свекла – 2 шт, морковь - 2шт, помидоры в собственном соку – 350 г., капуста - — ½ шт., одна луковица, лук-порей – 1 шт, несколько ложек оливкового масла, соль и перец по вкусу, базилик – свежий или сушеный.

В первую очередь необходимо картофель, морковь и лук порезать кубиками. Затем трем свеклу и шинкуем капусту.

Далее картофель, свеклу, морковь и лук обжариваем на оливковом масле. Пересыпаем в кастрюлю и заливаем кипятком.

Добавляем в борщ лук порей и варим около 10 минут.

Затем необходимо добавить капусту и помидоры. Солим, можно добавить щепотку сахара и варим 10-15 минут. Последний шаг – добавляем перец, базилик, две ложки масла и снимаем с огня.

Напомним, 15 ноября начался Рождественский пост. Закончится Рождественский пост 24 декабря, поскольку праздновать Рождество будем уже 25-го.

Ранее Рождественский пост начинался 28 ноября и заканчивался 6 января. Однако в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый юлианский календарь, дата празднования Рождества Христова изменилась. Сместились и даты Рождественского поста.

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