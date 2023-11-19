Так, Ольга Сумська уникає використання цукру, пише Politeka.net. Наприклад, приготування свого знаменитого пісочного пирога Ольга Сумська спеціально обирає солодкі сливи.

«Я намагаюсь уникати зайвого цукру. Обрала дуже солодкі сливи і весь сенс в тому, що вони саме свіжі! І не течуть, як вишні, а просто запікаються, трохи віддаючи соку тісту», - розповідала Ольга Сумська про свій рецепт пирога, який дуже сподобався її шанувальникам.

Цей рецепт пісочного пирога зі сливами Ольга Сумська знає від своєї свекрухи – мами актора Віталія Борисюка Ліни Петрівни.

«Надзвичайно вдале поєднання ніжного тіста, ягід або фруктів і безе», - зазначала Ольга Сумська про цей рецепт.

Також Ольга Сумська уточнила відношення білків та цукру для безе.

«Починайте збивати без цукру, поступово додавайте , всипаючи цівкою… Трошечки соку лимона (кавову ложечку) додайте… Тому даю півстакана цукру на чотири білки», - ділилася своїми порадами Ольга Сумська.

Шанувальники Ольги Сумською у свою чергу розповідали, що скористалися її рецептом і в них теж вийшло дуже смачно:

«Саме за Оліним рецептом просто неймовірні аромати. І все чудово печеться і смакує»,

«Класний рецепт!»,

«Я зробила пиріг! Безе підгоріло, але сливи дуже чудово поєднались з білком, просто вау!»,

«Спекла нарешті сьогодні цей пиріг. Смак і запах тіста це щось неймовірне а в поєднанні з білком і ароматом слив це просто вогонь. Дуже всім сподобався».

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