Ольга Сумська слідкує за своєю фігурою, тож знає, чим замінити у стравах ті чи інші інгредієнти, щоб вийшло і смачно, і без зайвих калорій.

Так, Ольга Сумська уникає використання цукру, пише Politeka.net. Наприклад, приготування свого знаменитого пісочного пирога Ольга Сумська спеціально обирає солодкі сливи.

«Я намагаюсь уникати зайвого цукру. Обрала дуже солодкі сливи і весь сенс в тому, що вони саме свіжі! І не течуть, як вишні, а просто запікаються, трохи віддаючи соку тісту», - розповідала Ольга Сумська про свій рецепт пирога, який дуже сподобався її шанувальникам.

Цей рецепт пісочного пирога зі сливами Ольга Сумська знає від своєї свекрухи – мами актора Віталія Борисюка Ліни Петрівни.

«Надзвичайно вдале поєднання ніжного тіста, ягід або фруктів і безе», - зазначала Ольга Сумська про цей рецепт.

Також Ольга Сумська уточнила відношення білків та цукру для безе.

«Починайте збивати без цукру, поступово додавайте , всипаючи цівкою… Трошечки соку лимона (кавову ложечку) додайте… Тому даю півстакана цукру на чотири білки», - ділилася своїми порадами Ольга Сумська.

Шанувальники Ольги Сумською у свою чергу розповідали, що скористалися її рецептом і в них теж вийшло дуже смачно:

«Саме за Оліним рецептом просто неймовірні аромати. І все чудово печеться і смакує»,

«Класний рецепт!»,

«Я зробила пиріг! Безе підгоріло, але сливи дуже чудово поєднались з білком, просто вау!»,

«Спекла нарешті сьогодні цей пиріг. Смак і запах тіста це щось неймовірне а в поєднанні з білком і ароматом слив це просто вогонь. Дуже всім сподобався».

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