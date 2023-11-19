Так, Ольга Сумська уникає використання цукру, пише Politeka.net. Наприклад, приготування свого знаменитого пісочного пирога Ольга Сумська спеціально обирає солодкі сливи.
«Я намагаюсь уникати зайвого цукру. Обрала дуже солодкі сливи і весь сенс в тому, що вони саме свіжі! І не течуть, як вишні, а просто запікаються, трохи віддаючи соку тісту», - розповідала Ольга Сумська про свій рецепт пирога, який дуже сподобався її шанувальникам.
Цей рецепт пісочного пирога зі сливами Ольга Сумська знає від своєї свекрухи – мами актора Віталія Борисюка Ліни Петрівни.
«Надзвичайно вдале поєднання ніжного тіста, ягід або фруктів і безе», - зазначала Ольга Сумська про цей рецепт.
Також Ольга Сумська уточнила відношення білків та цукру для безе.
«Починайте збивати без цукру, поступово додавайте , всипаючи цівкою… Трошечки соку лимона (кавову ложечку) додайте… Тому даю півстакана цукру на чотири білки», - ділилася своїми порадами Ольга Сумська.
Шанувальники Ольги Сумською у свою чергу розповідали, що скористалися її рецептом і в них теж вийшло дуже смачно:
«Саме за Оліним рецептом просто неймовірні аромати. І все чудово печеться і смакує»,
«Класний рецепт!»,
«Я зробила пиріг! Безе підгоріло, але сливи дуже чудово поєднались з білком, просто вау!»,
«Спекла нарешті сьогодні цей пиріг. Смак і запах тіста це щось неймовірне а в поєднанні з білком і ароматом слив це просто вогонь. Дуже всім сподобався».
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