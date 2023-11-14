Відома актриса Ольга Сумська опублікувала кадри масштабного бунту, який у ці хвилини відбувається в одному з українських міст.

Ольга Сумська поділилася кадрами того, що відбувається у Львові, пише Politeka.net.

На відео, яке Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм, можна побачити велику кількість людей, які скандують фразу: «Геть Фаріон!».

Коментуючи кадри Ольга Сумська повідомила, що на них студенти Львівської Політехніки.

«Студенти Львівської Політехніки проти Фаріон», - повідомила Ольга Сумська на відео.

Додамо, студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг та вимагають звільнення професорки Ірини Фаріон. За словами студентів, їхня вимога пов'язана у тому числі з негативними висловлюваннями викладачки на адресу російськомовних військових ЗСУ.

Студенти вимагають негайного звільнення Ірини Фаріон без будь-яких комісій.

До протестувальників вийшли представники Львівської політехніки. Однак молоді люди продовжують кричати "Освіта – без комуністів", "Ганьба адміністрації", також тримають плакати "Ірина Фаріон ганьбить Україну".

Додамо, що про комуністичне минуле Ірини Фаріон у своєму інстаграмі нагадала і співачка Ольга Полякова.

"Це колишня комуністка, а колишніх комуністів не буває!", - впевнена Оля Полякова.

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