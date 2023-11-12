Наймоднішим кольором цього сезону є вишневий, або вишневий-червоний – як і з чим українські зірки носять цей колір.

Чимало світових брендів вже почали позиціонувати вишневий-червоний як колір цієї осені, пише Politeka.net.

Взуття, сумки, сукні, пальта і, звісно трикотаж – все це вишнево-червоного кольору можна комбінувати з іншими кольорами.

За словами стилістів, речі вишневого кольору можна комбінувати з чорним, сірим, молочним, теракотовим чи коричневим кольорами.

Можна носити вишневий колір і соло в монохромних образах. Так, Настя Каменських, Тіна Кароль, Леся Нікітюк, Віра Кекелія, Оля Полякова та інші зірки неодноразово робили ставку у своєму вигляді саме на вишневий відтінок.

А у акторки і телеведучої Ольги Сумської навіть купальник вишневого кольору. І це не дивно, адже основні характеристикивишневого кольору - енергія, сила, активність, темперамент. Брюнетці Насті Каменських вишневий колір додає елегантності і шику. Білявкам Тіні Кароль і Лесі Нікітюк – палкої пристрасті.

Глибокий темно-вишневий колір сукні здатний як ніякий інший підкреслити благородство, розкіш образу і елегантність своєї володарки. І зірки про це знають.

«Красуня»,

«Супер!»,

«Краса!»,

«Леся, Бог тебе любить»,

«Бомба!»,

«Тут просто бомба!»,

«Розкішна», - завалювали підписники Лесі Нікітюк компліментами, побачивши її у фатальній міні-сукні саме вишневого кольору.

До речі, вишневий колір, як правило, робить фігуру стрункішою і візуально витягує силует.

Але стилісти застерігають – вишневий темний колір може візуально додати кілька років. Тому жінкам, які вже старше 50, слід обирати речі цього кольору з обережністю.

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