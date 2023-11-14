Известная актриса Ольга Сумская опубликовала кадры масштабного бунта, который в эти минуты проходит в одном из украинских городов.

Ольга Сумская поделилась кадрами происходящего во Львове, пишет Politeka.net.

На видео, которое Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Инстаграм, можно увидеть большое коилчество людей, скандирующих фразу: «Долой Фарион!».

Комментируя кадры, Ольга Сумская сообщила, что на них студенты Львовской Политехники.

«Студенты Львовской Политехники против Фарион», - сообщила Ольга Сумская происходящее на видео.

Добавим, студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг и требуют увольнения профессора Ирины Фарион. По словам студентов, их требование связано в том числе с негативным высказываниями преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ.

Студенты требуют немедленного увольнения Ирины Фарион без каких-либо комиссий.

К протестующим студентам вышли представители Львовской политехники. Однако молодые люди продолжают кричать "Образование – без коммунистов", "Позор администрации", также держат плакаты «Ирина Фарион позорит Украину».

Добавим, что о коммунистическом прошлом Ирины Фарион в своем инстаграм напомнила и певица Ольга Полякова.

«Это бывшая коммунистка, а бывших коммунистов не бывает!», - уверена Оля Полякова.

Последние новости Украины:

Ефросинина вслед за Сумской вмешалась в скандал с Фарион.

Очень стройнит - как Ольга Сумская, Тина Кароль и другие звезды носят самый модный цвет этой осени.

Также сообщалось, что Ольга Сумская дала рецепт, который должен быть в каждом доме.