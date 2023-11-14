Ольга Сумская поделилась кадрами происходящего во Львове, пишет Politeka.net.
На видео, которое Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Инстаграм, можно увидеть большое коилчество людей, скандирующих фразу: «Долой Фарион!».
Комментируя кадры, Ольга Сумская сообщила, что на них студенты Львовской Политехники.
«Студенты Львовской Политехники против Фарион», - сообщила Ольга Сумская происходящее на видео.
Добавим, студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг и требуют увольнения профессора Ирины Фарион. По словам студентов, их требование связано в том числе с негативным высказываниями преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ.
Студенты требуют немедленного увольнения Ирины Фарион без каких-либо комиссий.
К протестующим студентам вышли представители Львовской политехники. Однако молодые люди продолжают кричать "Образование – без коммунистов", "Позор администрации", также держат плакаты «Ирина Фарион позорит Украину».
Добавим, что о коммунистическом прошлом Ирины Фарион в своем инстаграм напомнила и певица Ольга Полякова.
«Это бывшая коммунистка, а бывших коммунистов не бывает!», - уверена Оля Полякова.
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