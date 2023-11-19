Так, Ольга Сумская избегает использования сахара, пишет Politeka.net.
Например, для приготовления своего знаменитого песочного пирога Ольга Сумская специально выбирает сладкие сливы.
«Я стараюсь избегать лишнего сахара. Выбрала очень сладкие сливы и весь смысл в том, что они свежие! И не текут, как вишни, а просто запекаются, чуть-чуть отдавая сок тесту», - рассказывала Ольга Сумская о своем рецепте пирога, который очень понравился ее поклонникам.
Этот рецепт песочного пирога со сливами Ольга Сумская знает от своей свекрови – мамы актера Виталия Борисюка Лины Петровны.
"Чрезвычайно удачное сочетание нежного теста, ягод или фруктов и безе", - отмечала Ольга Сумская об этом рецепте.
Также Ольга Сумская уточнила отношение белков и сахара для безе.
«Начинайте взбивать без сахара, постепенно добавляйте, всыпая струйкой… Немного сока лимона (кофейную ложечку) добавьте… Поэтому даю полстакана сахара на четыре белка», - делилась своими советами Ольга Сумская.
Поклонники Ольги Сумской в свою очередь рассказывали, что воспользовались ее рецептом и у них тоже получилось очень вкусно:
«Именно по рецепту Оли просто невероятные ароматы. И все прекрасно печется и вкусно»,
«Классный рецепт!»,
«Я сделала пирог! Безе подгорело, но сливы очень хорошо сочетались с белком, просто вау!»,
«Испекла наконец-то сегодня этот пирог. Вкус и запах теста это нечто невероятное, а в сочетании с белком и ароматом слив это просто огонь. Очень всем понравился».
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