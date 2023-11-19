Так, Ольга Сумская избегает использования сахара, пишет Politeka.net.

Например, для приготовления своего знаменитого песочного пирога Ольга Сумская специально выбирает сладкие сливы.

«Я стараюсь избегать лишнего сахара. Выбрала очень сладкие сливы и весь смысл в том, что они свежие! И не текут, как вишни, а просто запекаются, чуть-чуть отдавая сок тесту», - рассказывала Ольга Сумская о своем рецепте пирога, который очень понравился ее поклонникам.

Этот рецепт песочного пирога со сливами Ольга Сумская знает от своей свекрови – мамы актера Виталия Борисюка Лины Петровны.

"Чрезвычайно удачное сочетание нежного теста, ягод или фруктов и безе", - отмечала Ольга Сумская об этом рецепте.

Также Ольга Сумская уточнила отношение белков и сахара для безе.

«Начинайте взбивать без сахара, постепенно добавляйте, всыпая струйкой… Немного сока лимона (кофейную ложечку) добавьте… Поэтому даю полстакана сахара на четыре белка», - делилась своими советами Ольга Сумская.

Поклонники Ольги Сумской в ​​свою очередь рассказывали, что воспользовались ее рецептом и у них тоже получилось очень вкусно:

«Именно по рецепту Оли просто невероятные ароматы. И все прекрасно печется и вкусно»,

«Классный рецепт!»,

«Я сделала пирог! Безе подгорело, но сливы очень хорошо сочетались с белком, просто вау!»,

«Испекла наконец-то сегодня этот пирог. Вкус и запах теста это нечто невероятное, а в сочетании с белком и ароматом слив это просто огонь. Очень всем понравился».

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