Ольга Сумская следит за своей фигурой и знает, чем заменить в блюдах те или иные ингредиенты, чтобы получилось и вкусно, и без лишних калорий.

Так, Ольга Сумская избегает использования сахара, пишет Politeka.net.

Например, для приготовления своего знаменитого песочного пирога Ольга Сумская специально выбирает сладкие сливы.

«Я стараюсь избегать лишнего сахара. Выбрала очень сладкие сливы и весь смысл в том, что они свежие! И не текут, как вишни, а просто запекаются, чуть-чуть отдавая сок тесту», - рассказывала Ольга Сумская о своем рецепте пирога, который очень понравился ее поклонникам.

Этот рецепт песочного пирога со сливами Ольга Сумская знает от своей свекрови – мамы актера Виталия Борисюка Лины Петровны.

"Чрезвычайно удачное сочетание нежного теста, ягод или фруктов и безе", - отмечала Ольга Сумская об этом рецепте.

Также Ольга Сумская уточнила отношение белков и сахара для безе.

«Начинайте взбивать без сахара, постепенно добавляйте, всыпая струйкой… Немного сока лимона (кофейную ложечку) добавьте… Поэтому даю полстакана сахара на четыре белка», - делилась своими советами Ольга Сумская.

Поклонники Ольги Сумской в ​​свою очередь рассказывали, что воспользовались ее рецептом и у них тоже получилось очень вкусно:

«Именно по рецепту Оли просто невероятные ароматы. И все прекрасно печется и вкусно»,

«Классный рецепт!»,

«Я сделала пирог! Безе подгорело, но сливы очень хорошо сочетались с белком, просто вау!»,

«Испекла наконец-то сегодня этот пирог. Вкус и запах теста это нечто невероятное, а в сочетании с белком и ароматом слив это просто огонь. Очень всем понравился».

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