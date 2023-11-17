Телеведущая Леся Никитюк категорически отказалась от некоторых продуктов, и тому есть причина.

Леся Никитюк уже не первый год, как отказалась от мяса, пишет Politeka.net.

Да, Леся Никитюк не употребляет свинины, телятины, баранины и мяса кролика.

Однако Леся Никитюк ест мясо птицы.

«Ем много круп, рыбу, птицу, обязательно салаты!», – рассказывала Леся Никитюк.

Кардинальные изменения в питании Леси Никитюк произошли в 2016 году. Тогда в Индии, на Гоа, Леся Никитюк дала обещание больше никогда не есть мяса. Телеведущая прошла специальный ритуал с индийским гуру и коровой и с тех пор не нарушает своего обещания.

Также Леся Никитюк очень редко употребляет хлеб – только «на праздники».

Кстати, во время съемок одной из программ «Ле Маршрутка» Лесе Никитюк пришлось попробовать мясо ежа.

Тогда Леся Никитюк гостила на Любомильщине и там ей впервые в жизни предложили отведать ежа в печеном виде. Блюдо Лесе Никитюк не понравилось.

Леся Никитюк признавалась, что раньше ничего не делала ради похудения – насыщенный рабочий график и постоянная активность позволяли телеведущей есть практически все и не набирать лишних килограммов.

Но с течением времени это изменилось. Так, в разгар карантина Леси Никитюк пришлось попробовать на себе интервальное голодание. Леся Никитюк много ела на завтрак и обед, чтобы вечером ничего не есть.

«У меня интервальное голодание – между приемами пищи на ужин и завтрак проходит 16 часов», - делилась своим секретом Леся Никитюк.

Также Леся Никитюк рассказывала, что перестала употреблять молочные продукты, оставила только соевое, овсяное и кокосовое молоко. Это, по словам Леси Никитюк, улучшило состояние ее кожи.

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