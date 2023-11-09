Відома ведуча Леся Нікітюк показала рідні стіни та речі, які пам'ятає з дитинства та з якими так багато пов'язано.

Українська телезірка Леся Нікітюк виросла у звичайній квартирі у Хмельницькому та часто приїжджала до бабусі Марії, пише Politeka.net.

Днями бабуся Лесі Нікітюк, на жаль, пішла з життя і ведуча, переживаючи втрату, поділилася кадрами із рідного їй села. Показала бабусину хату, город, зворушливу колекцію старих бабусиних хусток, старовинну швейну машинку.

Також Леся Нікітюк розповіла, як у дитинстві бабуся та дідусь давали їй гроші на цукерки, а вона з подругою йшла до місцевого «бару» - до кіоску, де купували ром-колу.

На дискотеки юна Леся Нікітюк ходила до будинку культури, який називали «клуб».

«Поверталися до хати о 6-й ранку, бабуся вже корів доїла», - розповіла Леся Нікітюк.

Показуючи старовинну швейну машинку, Леся Нікітюк розповіла, що вона належала ще до її прабабусі.

Також Леся Нікітюк показала їхню улюблену в бабусиній хаті піч:

«Це дуже стара піч. Ми колись тут, як шпроти лежали. Усі 7 онуків».

Ділилася Леся Нікітюк і рідкісними фотографіями з домашнього фотоархіву. На них можна побачити бабусю та дідуся, а також інших родичів телеведучої зовсім молодими.

Леся Нікітюк також розповідала, що бабуся Марія та її чоловік Іван, якого теж уже немає серед живих, встигли відзначити Золоте весілля.

"Цікаво те, що поруч із ними ті самі свідки, що й тоді", - ділилася Леся Нікітюк.

Оплакуючи бабусю Марію, телеведуча закликала українців не забувати про своїх рідних, приїжджати до них у гості, дзвонити.

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