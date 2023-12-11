На фронте погиб актер и режиссер Андрей Павленко, который с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину от российских оккупантов. О трагедии сообщила жена героя, актриса Дарья Орехова.

"Война никого не жалеет...война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея", – написала Дарья Орехова у себя в Facebook.

Коллеги Андрея Павленко также чтят память погибшего героя:

"Актер. Коллега. Двойной. Он не был обученным "военным", однако был воином. Воевать учился на войне, как и большинство из нас. Он – защитник земли от мерзких соседей. Боль. Снова боль. Каждый день. Отдыхай, друг...", – написал актер и военнослужащий Павел Алдошин.

"Что это делается? Война не щадит никого. Светлая память Андрею", – пишет актриса Анна Саливанчук.

"Друзья... вчера ушел от нас в засветы Андрей Павленко. Друг, талантливый актер, режиссер-документалист, военнослужащий Вооруженных сил Украины, любящий отец и настоящий патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал", – написал актер Олесь Кацион.

Андрей Павленко снимался в таких лентах, как "Письмо ожидания", "Сашка", "Оборотень в погонах", "Фото на документы", "Женский врач", "Ментовские войны", "Плохой хороший коп", "Нити судьбы", "Дорога домой", "1941" и других. У актера осталось двое детей.

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