Телеведущий Владимир Остапчук продемонстрировал квартиру своих родителей, к которым приехал в гости. Звезда опубликовал соответствующие кадры в Инстаграм.
На первой сторис Остапчук показал отца на кухне, который складывал продукты в холодильник. Как оказалось, Владимир привез гостинцы к родителям.
"Мама: Зачем вы так много привезли. Папа: давай сюда пакет", - написал Остапчук на первом сторис.
После этого Владимир поделился видео из гостинной. Там молодая невеста Остапчука была, а также его отец, который уже закончил разбирать продукты на кухне.
"Мы с мамой готовим на кухне, а они вдвоем сидят в телефонах и руководят", - написал Остапчук на кадрах, а также продемонстрировал стол, на который накрывали праздничный ужин.
На еще одном сторис Остапчук уже продемонстрировал сегодняшний день и как его молодая возлюбленная спит на том самом диване в гостинной. Избранница Владимира так и не решилась оторваться от телефона для нового фото своего жениха.
"День второй. Пока в распределении обязанностей ничего не изменилось. Буду держать вас вкурсе", - написал Остапчук на кадрах.
Стоит отметить, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий. Звезда в прошлом году развелся со второй женой и завел себе молодую избранницу , которая младше шоумена на 16 лет, но это пару никак не смущает.
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