Телеведущий Владимир Остапчук показал дом своих родителей, к которым приехал в гости.

Телеведущий Владимир Остапчук продемонстрировал квартиру своих родителей, к которым приехал в гости. Звезда опубликовал соответствующие кадры в Инстаграм.

На первой сторис Остапчук показал отца на кухне, который складывал продукты в холодильник. Как оказалось, Владимир привез гостинцы к родителям.

"Мама: Зачем вы так много привезли. Папа: давай сюда пакет", - написал Остапчук на первом сторис.

После этого Владимир поделился видео из гостинной. Там молодая невеста Остапчука была, а также его отец, который уже закончил разбирать продукты на кухне.

"Мы с мамой готовим на кухне, а они вдвоем сидят в телефонах и руководят", - написал Остапчук на кадрах, а также продемонстрировал стол, на который накрывали праздничный ужин.

На еще одном сторис Остапчук уже продемонстрировал сегодняшний день и как его молодая возлюбленная спит на том самом диване в гостинной. Избранница Владимира так и не решилась оторваться от телефона для нового фото своего жениха.

"День второй. Пока в распределении обязанностей ничего не изменилось. Буду держать вас вкурсе", - написал Остапчук на кадрах.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий. Звезда в прошлом году развелся со второй женой и завел себе молодую избранницу , которая младше шоумена на 16 лет, но это пару никак не смущает.

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