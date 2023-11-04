Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с ведущим Владимиром Остапчуком приготовил невероятную грибную юшку с сыром. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

шампиньоны - 250 г

консервированные грибы (опята, маслята или белые) - 150 г

сушеные белые грибы - 100 г

вода - 3 л

корень пастернака или петрушки – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 4 шт.

твердый сыр - 100 г

Сначала Евгений Клопотенко разогревает воду и добавляет в нее корень пастернака или петрушки и половину лука.

Шампиньоны нарезаем достаточно большими кусочками и отправляем в бульон. Нарезаем картофель небольшими кусочками, морковь – полукольцами, также добавляем в бульон.

Сушеные белые грибы Евгений Клопотенко делит две части: половину бросает в бульон, а вторую половину замачивает отдельно в воде.

Евгений Клопотенко объяснил, что варить юшку надо на небольшом огне: чем медленнее, тем лучше грибы будут отдавать вкус.

Половину лука мелко нарезаем и обжариваем вместе с консервированными грибами на разогретой сковороде с растительным маслом буквально одну минуту, а затем добавляем в готовую юшку. Далее оставляем юшку на 15 минут, чтобы она обогатилась вкусом.

Для подачи Евгений Клопотенко разливает юшку по тарелкам, а сверху выкладывает тертый сыр и мелко нарезанные белые грибы, которые мы предварительно замочили.

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