Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал украинский ведущий Владимир Остапчук, показал, как приготовить тертюхи (деруны) в курином бульоне. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

картофель - 300 г

яйца – 2 шт.

соль — по своему вкусу

мука – 1 ст.л.

вода - 2,5 л

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

филе бедра куриное - 2 шт.

масло - 50 мл

сметана - 2 ст.л.

твердый сыр - 100 г

Евгений Клопотенко чистит картофель, натирает его на мелкую терку и отбрасывает на сито, чтобы убрать лишнюю влагу.

К тертому картофелю добавляем яйца, соль, муку и хорошо вымешиваем массу до однородности.

Чтобы приготовить бульон, Евгений Клопотенко бросает в воду половину луковицы вместе с кожурой, почищенную морковку, разрезанную на три части, а также филе куриных окорочков. Варить бульон нужно 30 минут на медленном огне.

На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом жарим тертюхи, выкладывая по половине столовой ложки картофельной массы, до золотистой корочки с обеих сторон.

Для подачи Евгений Клопотенко выкладывает на тарелку маленькие тертюхи и заливает их бульоном на половину тарелки. Сверху добавляем сметану, нарезанное филе окорочков, по желанию посыпаем перцем. Также добавляем сверху немного тертого плавящегося сыра.

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