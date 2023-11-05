Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал украинский ведущий Владимир Остапчук, показал, как приготовить тертюхи (деруны) в курином бульоне. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- картофель - 300 г
- яйца – 2 шт.
- соль — по своему вкусу
- мука – 1 ст.л.
- вода - 2,5 л
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- филе бедра куриное - 2 шт.
- масло - 50 мл
- сметана - 2 ст.л.
- твердый сыр - 100 г
Евгений Клопотенко чистит картофель, натирает его на мелкую терку и отбрасывает на сито, чтобы убрать лишнюю влагу.
К тертому картофелю добавляем яйца, соль, муку и хорошо вымешиваем массу до однородности.
Чтобы приготовить бульон, Евгений Клопотенко бросает в воду половину луковицы вместе с кожурой, почищенную морковку, разрезанную на три части, а также филе куриных окорочков. Варить бульон нужно 30 минут на медленном огне.
На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом жарим тертюхи, выкладывая по половине столовой ложки картофельной массы, до золотистой корочки с обеих сторон.
Для подачи Евгений Клопотенко выкладывает на тарелку маленькие тертюхи и заливает их бульоном на половину тарелки. Сверху добавляем сметану, нарезанное филе окорочков, по желанию посыпаем перцем. Также добавляем сверху немного тертого плавящегося сыра.
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