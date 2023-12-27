Акторки Ольга Сумська та Лілія Ребрик повідомили про жахливу трагедію з відомим українським актором і його братом.

Велике горе сталося в колективі Київського академічного Молодого театру, де з 2001 року працює й акторка Лілія Ребрик.

В автокатастрофі обірвалося життя актора Романа Новака та його брата. Повідомляється, що вони їхали до мами на Різдво. Лілія Ребрик та Ольга Сумська вшанували памʼять загиблого колеги.

"Неймовірно талановитий актор нашого театру Роман Новак загинув з братом в жахливій автокатастрофі... Їхали машиною до мами на Різдво... Мати втратила обох синів... Співчуття родині", – написала Лілія Ребрик у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Сумська у себе в Instagram також прокоментувала трагедію.

"Роман загинув з братом…їхали до мами на Різдво…Мати втратила обох синів. Горе. Співчуття родині", – пише Ольга Сумська.

"Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові і нашому другові!", – заявили на сторінках театру в соцмережах.

Українці в коментарях до публікації також висловлюють співчуття родині Романа Новака:

"Не хочу вірити… Рома😭💔 Щирі співчуття родині, друзям та родині Молодого";

"Найщиріші співчуття всім рідним, близьким , театру ….😢😢😢 страшна звістка";

"Дуже, дуже сумно, коли так обривається життя молодої здоров'ї людини".

Останні новини України:

Смачно і недорого: Ольга Сумська дала чарівний рецепт страви з п'яти інгредієнтів.

Мінус 10 кілограм - секрет швидкого схуднення Ольги Сумської.

Також повідомлялось, що Ольга Сумска підказала, що додати у пиріг, щоб він вийшов неймовірно смачним.