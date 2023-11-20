Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська може похизуватися стрункою і прекрасною фігурою.

Але, як і всі люди, Ольга Сумська може набрати кілька зайвих кілограмів, пише Politeka.net. Так, на свята Ольга Сумська не дуже себе обмежує у їжі.

В одному зі своїх інтерв’ю Ольга Сумська зазначала, що святкові дні вона дозволяє собі провести з насолодою, а вже потім дбає про фігуру.

«Їли вареники, бануш, і за ці дні десь взялися зайвих три кілограми. Але я вже їх скинула", - якось розповідала Ольга Сумська про «наслідки» для її фігури зимових свят.

Розповідала Ольга Сумська і як бореться з зайвими кілограмами. Так, Ольга Сумська радить не вечеряти. А саме – не їсти після шостої години вечора.

Саме у такий спосіб чоловік ольги Сумської Віталій Борисюк якось скинув не кілька, а цілих десять кілограмів. І всього лише за місяць.

«За місяць він скинув десять кілограм. Він теж після шести не їв. Він іноді їв тістечка, хліб з маслом і вуглеводи, але до 12-14 годин дня», - розповідала Ольга Сумська.

За словами Ольги Сумської – головне у справі схуднення це сила волі і духу.

Зазначимо, що дієтологи також радять відмовитись від пізних вечерь.

"Якщо постійно вечеряти пізно, це призводить до набору зайвих кілограмів, оскільки енергія, отримана з їжі, не встигає витрачатися", - пояснювала відомий дієтолог Світлана Фус.

Дієтологи радять вечеряти за 3-4 години до сну.

Останні новини України:

Єфросиніна слідом за Сумською втрутилася у скандал з Фаріон.

Зігріє холодного дня - Ольга Сумська дала рецепт, який має бути в кожному домі.

Незвичайна закуска за копійки - Руслана Лижичко дала рецепт, який сподобається всім.