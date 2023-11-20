Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская может похвастаться стройной и красивой фигурой.

Но, как и все люди, Ольга Сумская может набрать несколько лишних килограммов, пишет Politeka.net. Да, на праздники Ольга Сумская не очень себя ограничивает в еде.

В одном из своих интервью Ольга Сумская отмечала, что праздничные дни она позволяет себе провести с удовольствием, а уже потом заботится о фигуре.

«Ели вареники, бануш, и за эти дни где-то взялись лишние три килограмма. Но я уже их сбросила", - однажды рассказывала Ольга Сумская о "последствиях" для ее фигуры зимних праздников.

Рассказывала Ольга Сумская и как борется с лишними килограммами. Да, Ольга Сумская советует не ужинать. А именно – не есть после шести часов вечера.

Именно таким образом мужчина ольги Сумской Виталий Борисюк однажды сбросил не несколько, а целых десять килограммов. И всего за месяц.

«За месяц он скинул десять килограмм. Он тоже после шести не ел. Он иногда ел пирожные, хлеб с маслом и углеводы, но до 12-14 часов дня», - рассказывала Ольга Сумская.

По словам Ольги Сумской – главное в деле похудения – это сила воли и духа.

Отметим, что диетологи также советуют отказаться от поздних ужинов.

"Если постоянно ужинать поздно, это приводит к набору лишних килограммов, поскольку энергия, полученная из еды, не успевает тратиться", – объясняла известная диетолог Светлана Фус.

Диетологи советуют ужинать за 3-4 часа до сна.

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