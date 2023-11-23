Цей суп за рецептом Ольги Сумською вийде дуже смачним, поживним і корисним.

Акторка і телеведуча Ольга Сумська поділилася рецептом смачного супу, для приготування якого необхідні прості продукти, які є в кожному магазині, пише Politeka.net.

А саме Ольга Сумська радить взяти філе куряче - 150 г. картоплю - 300 г. цибулю ріпчасту - 1 шт. локшину – півсклянки, моркву - 1 шт.

Також для приготування супу з локшиною за рецептом Ольги Сумської знадобиться два літри води, а також сіль і перець за смаком.

Для початку необхідно нарізати маленькими шматочками куряче філе. Далі дрібнимо цибулю.

«До слова, в медицині саме цей овоч відомий ще з часів Гіпократа. Тоді цибулю прописували хворим на ревматизм, а також тим, хто страждав на ожиріння», - розповідала Ольга Сумська в ефірі «Київ24».

Для приготування супу за цим рецептом Ольга Сумська обрала скороварку.

Спочатку Ольга Сумська висипала у чашу скороварки подрібнену цибулю.

Наступний крок – нарізаємо картоплю і теж відправляємо її у ємкість для варки. Туди ж висипаємо порізане куряче філе и все трошки обсмажуємо.

Натираємо моркву і додаємо її до інших інгредієнтів. Знову трошки обсмажуємо. Заливаємо водою, додаємо сіль і перець.

З п’ять хвилин до закінчення приготування Ольга Сумська додала локшину і нарізала зелень.

От і все, суп з локшиною за рецептом Ольги Сумської можна подавати до столу.

"Аромат божественний!", - каже Ольга Сумська про суп за цим рецептом.

Зазнчимо, що у приготуванні супу є основні правила. Так, дієтологи закликають господинь не переварювати овочі, а також додавати не тільки моркву, картоплю і цибулю, а й селеру, пастернак, кабачки, томати, всі можливі види капусти.

Ідеальним вважається суп з курячої, індичої грудки без жиру і шкіри, з яловичої вирізки, кролятини, з нежирної риби, овочів або грибів.

Дієтологи радять відмовитись від наваристих бульйонів і запевняють, що найкраще взагалі варити суп на воді.

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