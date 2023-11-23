Этот суп по рецепту Ольги Сумской будет очень вкусным, питательным и полезным.

Актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась рецептом вкусного супа, для приготовления которого необходимы простые продукты, которые есть в каждом магазине, пишет Politeka.net.

А именно Ольга Сумская советует взять филе куриное – 150 г. картофель – 300 г. лук репчатый – 1 шт. лапшу – полстакана, морковь – 1 шт. а также соль и перец по вкусу.

Также для приготовления супа с лапшой по рецепту Ольги Сумской понадобится два литра воды, а также соль и перец по вкусу.

Для начала необходимо нарезать маленькими кусочками куриное филе. Дальше мелко режем лук.

«К слову, в медицине именно этот овощ известен еще со времен Гиппократа. Тогда лук прописывали больным ревматизмом, а также тем, кто страдал ожирением», - рассказывала Ольга Сумская в эфире «Киев24».

Для приготовления супа по этому рецепту Ольга Сумская выбрала скороварку.

Сначала Ольга Сумская высыпала в чашу скороварки измельченный лук.

Следующий шаг – нарезаем картофель и тоже отправляем его в емкость для варки. Туда же высыпаем порезанное куриное филе и все немного обжариваем.

Натираем морковь и добавляем ее к другим ингредиентам. Снова немного обжариваем. Заливаем водой, добавляем соль и перец.

За пять минут до окончания приготовления Ольга Сумская добавила лапшу и нарезала зелень.

Вот и все, суп с лапшой по рецепту Ольги Сумской можно подавать на стол.

"Аромат божественный!", - говорит Ольга Сумская о супе по этому рецепту.

Отметим, что в приготовлении супа есть основные правила. Так, диетологи призывают хозяек не переваривать овощи, а также добавлять не только морковь, картофель, лук, но и сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, все возможные виды капусты.

Идеальным считается суп из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов.

Диетологи советуют отказаться от наваристых бульонов и уверяют, что лучше вообще варить суп на воде.

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