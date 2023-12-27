Актрисы Ольга Сумская и Лилия Ребрик сообщили об ужасной трагедии с известным украинским актером и его братом.

Большое горе произошло в коллективе Киевского академического Молодого театра, где с 2001 года работает и актриса Лилия Ребрик.

В автокатастрофе оборвалась жизнь актера Романа Новака и его брата. Сообщается, что они ехали к маме на Рождество. Лилия Ребрик и Ольга Сумская почтили память погибшего коллеги.

"Невероятно талантливый актер нашего театра Роман Новак погиб с братом в ужасной автокатастрофе... Ехали на машине к маме на Рождество... Мать потеряла обоих сыновей... Соболезнования семье", – написала Лилия Ребрик в сторис на своей странице в Instagram.

Ольга Сумская у себя в Instagram также прокомментировала трагедию.

"Роман погиб с братом…ехали к маме на Рождество…Мать потеряла обоих сыновей. Горе. Соболезнования семье", – пишет Ольга Сумская.

"До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу!", – заявили на страницах театра в соцсетях.

Украинцы в комментариях к публикации также выражают соболезнования семье Романа Новака:

"Не хочу верить… Рома😭💔 Искренние соболезнования семье, друзьям и семье Молодого";

"Самые искренние соболезнования всем родным, близким, театру ….😢😢😢 страшное известие";

"Очень, очень грустно, когда так обрывается жизнь молодого здорового человека".

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