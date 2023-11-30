Зірка серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» одружений та має доньку, яку, до речі, теж можна побачити на екранах ТБ

Андрій Ісаєнко, який у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» грає Гончара Михайла Івановича, щасливий у шлюбі з коханою жінкою Олесею, виховує доньку Марію.

Дівчинка теж знялася у серіалі, але це сталося випадково. Андрій Ісаєнко приїхав на проби разом з донькою, томущо залишити дівчинку не було на кого.

Як виявилося, продюсерам якраз потрібна була дитина на роль дочки Михайла Гончара.

Так Марія отримала роль у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя».

У цьому році донька зірки серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» і маленька акторка пішла у перший клас.

«Дякую нашим силам оборони за те що наші діти мають можливість навчатись!

Тож не забуваймо і ми допомагати нашим захисникам!», - казав Андрій Ісаєнко першого вересня, опублікувавши фото з донькою і дружиною.

Тоді багато хто з глядачів здивувались, побачивши на особистому фото актора дівчинку з серіала:

«Не знала,що в серіалі і житті - Ваша донька»,

«Це ж вона в серіалі?»,

«Я і не думала, що то ваша донька»,

«То це Ваша красуня?».

Нагадаємо, що нещодавно відбувся фінал серіалу «Жіночий лікар. Нове життя», але глядачіі мають надію, що скоро побачать другий сезон.

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