Андрій Ісаєнко, який у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» грає Гончара Михайла Івановича, щасливий у шлюбі з коханою жінкою Олесею, виховує доньку Марію.
Дівчинка теж знялася у серіалі, але це сталося випадково. Андрій Ісаєнко приїхав на проби разом з донькою, томущо залишити дівчинку не було на кого.
Як виявилося, продюсерам якраз потрібна була дитина на роль дочки Михайла Гончара.
Так Марія отримала роль у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя».
У цьому році донька зірки серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» і маленька акторка пішла у перший клас.
«Дякую нашим силам оборони за те що наші діти мають можливість навчатись!
Тож не забуваймо і ми допомагати нашим захисникам!», - казав Андрій Ісаєнко першого вересня, опублікувавши фото з донькою і дружиною.
Тоді багато хто з глядачів здивувались, побачивши на особистому фото актора дівчинку з серіала:
«Не знала,що в серіалі і житті - Ваша донька»,
«Це ж вона в серіалі?»,
«Я і не думала, що то ваша донька»,
«То це Ваша красуня?».
Нагадаємо, що нещодавно відбувся фінал серіалу «Жіночий лікар. Нове життя», але глядачіі мають надію, що скоро побачать другий сезон.
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