Зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", який зіграв Юрія Сердюка, Олексій Нагрудний готується до народження другої дитини, пише Politeka.net.

Олексій Нагрудний довго приховував цю новину, і от нарешті вирішив розповісти.

«Ім'я ми вже давно придумали, у нас буде Євген Олексійович», - розповів Олексій Нагрудний.

Дружина зірки серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» кастинг-директор Світлана Горошкова каже, що пологи вже зовсім скоро і вона дуже щаслива.

«Під моїм серцем, зі швидкістю 140-150 ударів на секунду, бʼється ще одне - маленьке серце.

Серце нового життя, творцями якого, стали ми зі своїм коханим чоловіком Олексієм Нагрудним і появу якого, ми очікуємо у січні наступного 2024-го року. Яким він буде? Перший рік твого життя, козаче?! Сподіваюсь та вірю що саме таким, як той чистий, незайманий первісний сніг, непорушний у своїй недоторканності, що я побачила сьогодні вранці….», - висловилася Горошкова на своїй сторінці в Інстаграм.

Вагітна дружина зірки серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» також опублікувала кадри фотосесії.

«Світланочко вітаю, це дуже хороша новина, бажаю вам всього найкращого»,

«Це дарунок Долі, таке щастя, вітаю вас»,

«Божої опіки щохвилини та Перемоги якнайшвидше»,

"Яке щастя! Вітаю", - пишуть друзі і шанувальники пари.

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