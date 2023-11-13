Сыночку украинского певца Виктора Павлика и его молодой жены Екатерины Репьяховой уже почти два с половиной года.

Мальчику, которого Виктор Павлик и Катя Репьяхова назвали Михасиком, 2,4 года, пишет Politeka.net.

Ребенок пока не разговаривает.

«И не понимает обращенный язык в той мере, в какой понимают его сверстники», - рассказывала Репьяхова.

Виктор Павлик, Репьяхова и Михасик прошли большой путь диагностики, чтобы установить диагноз.

Диагноз, который установили врачи, звучит так - специфическое расстройство языковой артикуляции. Это нарушение речи в период развития ребенка, при котором уровень овладения произношением звуков у него ниже, чем ожидается.

Теперь с Михасиком занимаются по специальной программе, без помощи лекарства.

«У нас уже большие успехи. Миша повторяет звуки, говорит некоторые слова и гораздо лучше понимает обращенный язык. Сын есть смысл моей жизни», - рассказывала Катя Репьяхова.

Также Катя Репьяхова рассказала о методе нейрокоррекции, по которому занимаются с ее сыном.

«Это комплекс упражнений, направленных на восстановление нарушенных функций мозга и корректировку взаимосвязей нервной системы с учетом общих закономерностей развития личности».

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