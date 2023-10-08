Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, что с ее сестрой, которая живет в Израиле. Об этом жена звезды сообщила в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Больше всего испугался Йосик, он только уснул из-за сирены проснулся. Так это мы в центре страны, а люди на юге не выходят из бомбоубежищ с 6 утра", - написала сестра Кати.

"Впервые в жизни я услышала сирену и пряталась в бомбоубежищи сама в Израиле в 2012 году. А теперь для нас это так обычно", - призналась Репяхова.

"Вчера вечером я как почувствовала и легла спать с детьми внизу. Собака всю ночь не давала покоя, раза четыре за ночь она просилась на улицу.Выходила, и лаяла по полчаса, потом возвращалась домой. Я ничего не могла понять, что с ней происходит. А потом утром около шести часов у нас сирена и работа ПВО. Днем было тихо, новости узнавали обрывками от соседей", - добавила сестра Кати.

"Напомню, что весь Израиль меньше, чем наша Днепропетровская область. Всей душей с Израилем, верим в Израиль", - подытожила молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова в сторис.

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