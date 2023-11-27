Звезда сериала "Женский врач. Новая жизнь" Алексей Нагрудный во второй раз станет отцом, малыш увидит свет уже совсем скоро.

Звезда сериала "Женский врач. Новая жизнь", сыгравший Юрия Сердюка, Алексей Нагрудный готовится к рождению второго ребенка, пишет Politeka.net.

Алексей Нагрудный долго скрывал эту новость, и вот наконец-то решил поделиться.

«Имя мы уже давно придумали, у нас будет Евгений Алексеевич», - рассказал Алексей Нагрудный.

Жена звезды сериала "Женский врач. Новая жизнь" кастинг-директор Светлана Горошкова говорит, что роды уже совсем скоро и она очень счастлива.

«Под моим сердцем со скоростью 140-150 ударов в секунду бьется еще одно - маленькое сердце.

Сердце новой жизни, создателями которой, стали мы с моим любимым мужем Алексеем Нагрудным и появление которой мы ожидаем в январе следующего 2024-го года. Каким он будет? Первый год твоей жизни, казаче?! Надеюсь и верю что именно таким, как чистый, девственный первобытный снег, нерушимый в своей неприкосновенности, что я увидела сегодня утром….», - высказалась Горошкова на своей странице в Инстаграм.

Беременная жена звезды сериала "Женский врач. Новая жизнь" также опубликовала кадры фотосессии.

«Светланочка поздравляю, это очень хорошая новость, желаю вам всего наилучшего»,

«Это дар Судьбы, такое счастье, поздравляю вас»,

«Божьей опекм ежеминутно и Победы как можно быстрее»,

"Какое счастье! Поздравляю", - пишут друзья и поклонники пары.

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